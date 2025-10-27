Силовые структуры
05:34, 27 октября 2025Силовые структуры

Суд разрешил родителям отказаться от сделанной ребенком покупки

РИАН: Родители могут отказаться от покупки, сделанной ребенком через их аккаунт
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Второй кассационный суд подтвердил право родителей отменить покупку, которую их ребенок сделал через совместный аккаунт в интернет-магазине. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились журналисты РИА Новости.

Так, суд поставил точку в истории москвички, чья полуторагодовалая дочь случайно нажала в личном кабинете одного из приложений кнопку «к оформлению». Всего в корзине оказалось 102 товара. Пользовательница попыталась отказаться от покупок, но сделать этого не получилось, поскольку товар сразу был передан на сборку и отправку.

Вскоре продавец потребовал, чтобы семья заплатила за доставку и срок хранения товара. Женщина попыталась оспорить это решение через суд, но сначала безуспешно. Суд первой инстанции указывал, что покупательница обратилась в техподдержку, вместо того, чтобы отправить письмо на официальную электронную почту.

На ее сторону в результате встал суд кассационной инстанции. В определении указывалось, что истец незамедлительно отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что россиянин купил три ноутбука MacBook Pro 14 за 1107 рублей благодаря рекламе. Маркетплейс оправдался за случившееся технической ошибкой, однако суд встал на его сторону, поскольку по закону ему обязаны были продать товар по заявленной цене.

