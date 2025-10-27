Устроивший стрельбу в школе Казани отказался обжаловать приговор

Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев не решился обжаловать приговор

Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному заключению за массовое убийство в казанской школе, не стал подавать жалобу на приговор нижестоящего суда в Верховный суд России. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, которые ознакомились судебными материалами.

В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил юношу к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание ему постановлено в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Помимо этого, в рамках гражданских исков суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 22 миллиона рублей.

Приговор был обжалован адвоката Галявиева в апелляции. В августе того же года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил пожизненный приговор в силе, тем самым отклонил жалобу.

В документах говорится, что у осужденного имелась возможность в течение полугода со дня вручения ему копии апелляционного определения подать жалобу в кассацию. Приговоренному также разъяснили порядок обращения в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России, а также рассказали о праве ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела в ВС РФ.

Корреспондентам агентства в Верховном суде объяснили, что кассационная жалоба на приговор так и не поступила. При этом срок на ее подачу уже истек. Однако сроки восстановить еще можно в случае, если подать документы вовремя не получилось по уважительной причине, к примеру, в случае болезни.

Ранее стало известно, что Галявиев хотел взорвать школу, на которую устроил вооруженное нападение. По данным суда, фигурант рассчитывал на то, что его самодельное взрывное устройство сработает.