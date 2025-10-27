Россия
18:26, 27 октября 2025

Уволивший с матом подчиненного российский губернатор дал одно обещание

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который с матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова, дал одно обещание, передает РИА Новости.

По сведениям агентства, он зарекся быть вежливым с подчиненными еще десять дней.

В рамках оперативного совещания, которое транслировалось онлайн, обсуждались обращения жителей к Федорищеву. Так, женщина из Тольятти пожаловалась на протекающую крышу в доме из-за затянувшегося ее ремонта. Заместитель руководителя Госжилинспекции региона Георгий Степанян объявил, что решение данного вопроса не несет организация.

«У меня есть еще дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе, когда слушаю такие доклады о том, что месяц жителей затапливает. Поэтому, пожалуйста, доложите так, чтобы мы поняли, о чем идет речь, в чем была проблема, как она устранена», — отметил Федорищев, обращаясь к руководителю министерства энергетики и ЖКХ Виталию Брижаню.

До этого появилось видео с матерящейся на жителей депутатом из Московской области.

