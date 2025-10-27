Россия
15:03, 27 октября 2025Россия

В России опубликовали видео с матерящейся депутатом

Опубликовано видео с матерящейся на жителей депутатом из Подмосковья
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подмосква»

Опубликовано видео с матерящейся на жителей депутатом из Подмосковья. Его разместил Telegram-канал «Подмосква».

На кадрах депутат из Дубны Екатерина Аратова выражает свое возмущение озабоченностью жителей по поводу вырубки зеленых насаждений.

«Если вам очень так важна природа, ***** [уходите] в лес», — заявила она. Аратова также возмутилась тем, что у горожан «нет других вопросов, кроме вырубки деревьев».

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за мат при общении с экс-главой Кинельского района Юрием Жидковым. Перед этим в сеть выложили видео, на котором глава региона в грубой форме увольняет чиновника и хлопает его по спине.

