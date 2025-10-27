В Австрии заявили о тревожном изменении в ЕС

Кнайсль: ЕС превращается в военный альянс и угрожает нейтралитету Австрии

Европейский союз (ЕС) все больше превращается в военный альянс, что угрожает нейтральному статусу Австрии. О тревожном изменении ЕС рассказала бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль в интервью РИА Новости.

«Дилемма для Австрии, по моему мнению, состоит сейчас не столько в присоединении к НАТО. Что мы видим – это все прогрессирующую трансформацию ЕС в военный альянс», — сказала она.

Дипломат напомнила, что Вена вступила в ЕС в 1995 году, когда он уже сформировался как политический и оборонительный блок, хотя заявка на присоединение была подана в 1989 году, когда существовало только Европейское экономическое сообщество.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Австрии с 70-летием современной государственности, основанной на принципе вечного нейтралитета, призвал австрийцев помнить драматические уроки прошлого.