Президент Лукашенко призвал Австрию помнить драматические уроки прошлого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Австрии с 70-летием современной государственности, основанной на принципе вечного нейтралитета, призывал австрийцев помнить драматические уроки прошлого. Его слова приводит БелТА.

«Сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности, помнить о героических страницах истории и драматические уроки прошлого очень важно», — подчеркнул политик.

Лукашенко добавил, что основой стабильности и развития становятся прочные связи между странами и эффективное взаимодействие в сферах экономики, культуры, науки. Президент добавил, что Белоруссия стремится к таким контактам со всеми странами мира.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтралитет. Дипломат напомнила, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

