Кнайсль: Австрия утратила нейтралитет, допуская транзит оружия для нужд Украины

Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтралитет. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

Дипломат напомнила, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она отметила, что во время прошлых конфликтов «Австрия никогда не допускала транзит оружия».

Ранее бывший полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер заявил, что ВСУ разместили мало дальнобойных систем противовоздушной обороны (ПВО) на востоке страны из-за тяжелых потерь. По его словам, российские войска способны вести разведку на расстоянии до 200 километров от линии фронта без существенной задержки для поражения целей.