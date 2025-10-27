Моя страна
В Бурятии установили самый большой буддистский молитвенный барабан в республике

Антонина Черташ
На территории Иволгинского дацана в Бурятии появился самый большой молитвенный барабан. Об этом сообщает Telegram-канал UlanMedia.ru.

Новый молитвенный барабан, или хурдэ, ставший самым большим буддистским сооружением такого типа в республике, установлен рядом с Цогчен дуганом — центральным храмом духовной обители. По традиции, каждый оборот хурдэ приравнивается к прочтению тысяч молитв, содержащихся внутри.

Объект войдет в ансамбль из четырех хурдэ, которые будут расположены по сторонам света вокруг главного храма, усиливая сакральное значение всего комплекса.

Ранее путешественник из Испании Хосе Мануэль, решивший отправиться в Южную Корею через всю Россию, посетил Агинский и Цугольский дацаны в Забайкалье. «Посетил Цугольский и Агинский дацан, в восторге от наших бууз», — рассказали в публикациях о впечатлениях туриста.

