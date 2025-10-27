Мир
В Канаде назвали ответственного за приглашение пособника нацистов в парламент

Профессор Десаи: Ветерана «Галичины» в парламент Канады могла пригласить Фриланд
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: CTV News

Бывшая вице-премьер-министр Канады, политик украинского происхождения Христя Фриланд могла пригласить в парламент страны ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку в 2023 году. Об этом заявила профессор Университета Манитобы Радика Десаи в интервью «Ленте.ру».

«После скандала стало известно, что ветерана пригласил спикер парламента Энтони Рота, который потом подал в отставку. Но, по моему мнению, за приглашением стояло правительство — особенно Христя Фриланд», — отметила Десаи.

По словам профессора, Фриланд «точно знала, кем был Хунка». Десаи подчеркнула, что бывшая вице-премьер пыталась продвинуть новый дискурс, расширив рамки допустимого. В частности, Фриланд стремилась внушить канадцам, что «бороться с СССР и русскими — это "хорошо", даже если ты нацист».

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских». Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».

