05:05, 27 октября 2025МирЭксклюзив

В Канаде назвали условие окончания украинского конфликта

Профессор Десаи: Украинский конфликт завершится после смены власти на Западе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Украинский конфликт может завершиться после смены власти в странах Запада и усиления политических сил, не видящих врага в лице России. Об этом заявила профессор Университета Манитобы Радика Десаи в интервью «Ленте.ру».

«Все могло бы измениться, если бы в западных странах к власти пришли другие политические силы. Тогда, возможно, прозвучали бы вопросы: "Зачем мы наживаем врага в лице России? Была ли она действительно агрессивна?"» — отметила эксперт.

По словам Десаи, прогрессивным силам в западных государствах необходимо формировать иную повестку и громче заявлять о себе. При этом профессор подчеркнула, что подобная смена сил может произойти только в очень отдаленной перспективе. Она предположила, что конфликт может завершиться военным путем, а не дипломатическим.

Ранее издание American Conservative сообщило, что победа оппозиции на выборах в чешскую нижнюю палату парламента свидетельствует о росте антивоенных настроений в Евросоюзе и НАТО.

