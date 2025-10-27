Мир
12:44, 27 октября 2025Мир

В Кремле прокомментировали слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

Песков назвал слова Трампа об атомной подлодке точкой зрения президента
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Andreev / URA.RU / Globallookpress.com

Слова президента США Дональда Трампа о якобы нахождении атомной подводной лодки у берегов России в ответ на испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» скорее являются точкой зрения главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это точка зрения главы американского государства, она важна», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналиста.

Ранее, комментируя успешное испытание Россией крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», Дональд Трамп заявил, что у берегов РФ якобы находится атомная подводная лодка. По его словам, она является «лучшей в мире».

26 октября президент России Владимир Путин рассказал, что Российская армия 21 октября провела решающие испытания новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Глава государства поручил создать необходимую инфраструктуру для ее применения.

    Все новости