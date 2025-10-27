В Кремле прокомментировали слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

Песков назвал слова Трампа об атомной подлодке точкой зрения президента

Слова президента США Дональда Трампа о якобы нахождении атомной подводной лодки у берегов России в ответ на испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» скорее являются точкой зрения главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это точка зрения главы американского государства, она важна», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналиста.

Ранее, комментируя успешное испытание Россией крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», Дональд Трамп заявил, что у берегов РФ якобы находится атомная подводная лодка. По его словам, она является «лучшей в мире».

26 октября президент России Владимир Путин рассказал, что Российская армия 21 октября провела решающие испытания новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Глава государства поручил создать необходимую инфраструктуру для ее применения.