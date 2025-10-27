Мир
Трамп ответил на испытание «Буревестника» подводной лодкой

Трамп заявил, что у берегов России якобы находится атомная подводная лодка
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Комментируя успешное испытание Россией крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем, президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов РФ якобы находится атомная подводная лодка. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, транслируемой Белым домом.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 000 миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними», — отметил глава государства.

26 октября президент России Владимир Путин сообщил, что Российская армия 21 октября провела решающие испытания новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Российский лидер также поручил создать для нее необходимую инфраструктуру.

Также начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов рассказал, что во время решающих испытаний ракета преодолела 14 тысяч километров, и это не предел. Также она показала возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны.

