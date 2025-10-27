Трамп обратился к Путину после испытаний «Буревестника»

Трамп назвал неуместным заявление Путина об испытании «Буревестника»

Президент США Дональд Трамп назвал неуместным заявление российского лидера Владимира Путина об испытании «Буревестника». Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию вел Белый дом.

«И, кстати, я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления», — сказал американский лидер.

Трамп также добавил, что США якобы «обладают лучшими в мире атомными подводными лодками у берегов России» и американская сторона продолжит ракетные испытания.

26 октября Путин сообщил, что Российская армия 21 октября провела решающие испытания новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. В связи с этим он поручил подготовить для ракеты всю необходимую инфраструктуру и определить, к какому классу она относится.

Комментируя испытание ракеты «Буревестник», Трамп отметил, что Россия не играет в игры с США, а США не играют в игры с ней. Он также не исключил вероятности введения антироссийских санкций, указав, что о них в скором времени все узнают.

При этом 26 октября глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев заявил, что до администрации президента США напрямую донесена информация об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник».