В Кремле высказались о сроках встречи Путина и Трампа

Ушаков: Ориентиров сроков встречи Путина и Трампа пока нет

Ориентиров сроков возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент нет, но готовность к ней сохраняется. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликовавшего видео комментария в своем Telegram-канале.

«Пока ориентиров нет, однако принципиальная готовность провести такую встречу, если она будет заранее подготовлена, сохраняется», — отметил представитель Кремля.

Ушаков также ответил на вопрос о том, состоится ли саммит глав государств до Нового года. Помощник президента заявил, что «пока не может этого знать», при этом подчеркнув, что встреча Путина и Трампа в Анкоридже была «очень быстро» согласована сторонами.

25 октября глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, находясь с визитом в США, заявил, что саммит Путина и Трампа состоится, «но, вероятно», позже. Он отметил, что встреча «скорее перенесена», а не отменена — предположительно, по причине необходимости проработать детали для ее проведения.