В МИД России захотели возобновить контакты с США в одном вопросе

Рябков: Москва выступает за возобновление законодательных контактов РФ и США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Москва выступает за возобновление контактов между законодательными органами России и США. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы давно выступаем за возобновление контактов между законодательными органами наших стран. Соответствующий настрой с российской стороны имеется, мы приветствуем то, что появляются некие сигналы и с той стороны, но предстоит пройти еще определенный путь между сигналами и их реализацией», — сказал дипломат.

При этом Рябков отметил, что Москва готова к любым форматам контактов, включая встречи в третьих странах, если это удобнее американской стороне. Он также добавил, что вопросы взаимного включения парламентариев в стоп-листы при наличии политической воли можно преодолеть.

Ранее замглавы МИД России заявил, что диалог России и США о нераспространении ядерного оружия в настоящее время невозможен. «Для нас это знак, насколько малы шансы на какое-либо двустороннее сотрудничество с США по вопросам нераспространения в данный момент», — отметил Рябков.

