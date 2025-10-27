В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности из-за дождей

Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве и Московской области из-за сильного дождя, который прогнозируется вечером в понедельник, 27 октября, и в ночь на вторник, 28 октября. Об этом заявили ТАСС в Гидрометцентре.

Дождь, местами сильный, ожидается с 21:00 понедельника до 09:00 вторника.

Согласно прогнозу, сильные осадки могут пройти при температуре 4-6 градусов выше нуля в Москве и от 1 до 6 градусов выше нуля в Подмосковье. Днем во вторник ожидается около плюс 6-8 градусов в столице и от плюс 3 до плюс 8 градусов по области.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что солнечных деньков до конца октября в Москве не предвидится. По сведениям синоптика, вплоть до ноября погода в столице будет пасмурной и дождливой.