В Польше ужесточили контроль за денежными переводами украинцев. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на издание In Poland.

Отмечается, что налоговая служба начала проверять даже небольшие транзакции без указанной цели платежа.

По данным издания, если средства поступают регулярно и без объяснений, то это могут считать скрытым доходом. В таком случае счет могут заблокировать до 72 часов, в некоторых случаях — до трех месяцев, говорится в материале.

В конце сентября стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам. Предполагается, что это приведет к «концу украинского туризма». В частности, в новом законе указаны льготы, которые будут недоступны гражданам Украины, не работающим в Польше.