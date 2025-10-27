В регионе России введут фильтр традиционных ценностей для съемок кино

Власти Калужской области будут проверять любые киносъемки на соответствие традиционным ценностям. Об этом сообщает 360.
Известно, что чиновники будут следить за тем, какое кино снимается на территории региона, и сообщать обо всех съемочных работах. По словам министра культуры и туризма Павла Суслова, специальная комиссия будет оценивать синопсисы фильмов.
«Наш регион давно считается одной из самых привлекательных площадок для кинематографистов. Творческая свобода должна идти рука об руку с ответственностью, съемочный процесс не может быть стихийным», — сообщил он.
Также издание уточняет, что киностудиям рекомендовали уведомлять местные власти о своих планах.
