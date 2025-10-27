Культура
23:01, 27 октября 2025

В регионе России введут фильтр традиционных ценностей для съемок кино

В Калужской области будут проверять киносъемки на традиционные ценности
Андрей Шеньшаков

Фото: Grusho Anna / Shutterstock / Fotodom

Власти Калужской области будут проверять любые киносъемки на соответствие традиционным ценностям. Об этом сообщает 360.

Известно, что чиновники будут следить за тем, какое кино снимается на территории региона, и сообщать обо всех съемочных работах. По словам министра культуры и туризма Павла Суслова, специальная комиссия будет оценивать синопсисы фильмов.

«Наш регион давно считается одной из самых привлекательных площадок для кинематографистов. Творческая свобода должна идти рука об руку с ответственностью, съемочный процесс не может быть стихийным», — сообщил он.

Также издание уточняет, что киностудиям рекомендовали уведомлять местные власти о своих планах.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин признался в любви к фильму «Я шагаю по Москве».

