16:26, 26 октября 2025

Путин признался в любви к одному фильму

Путин признался, что любит фильм «Я шагаю по Москве»
Виктория Клабукова

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин признался в любви к фильму «Я шагаю по Москве». Об этом он заявил ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

В ходе интервью Зарубин упомянул о всенародной любви к киноленте Георгия Данелии. На это Путин ответил, что тоже ее разделяет.

В картине, ставшей одним из символом эпохи «оттепели», снялся 18-летний Никита Михалков. В этом году прославленный актер и режиссер празднует свой 80-летний юбилей. Российский президент отметил, что на протяжении многих лет дружен с Михалковым.

Народный артист РСФСР родился 21 октября 1945 года. Никита Михалков оставил яркий след в истории кинематографа, сняв картины «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Пять вечеров», «Родня», «Без свидетелей», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Его фильм «Утомленные солнцем» вошел в Гран-при Каннского кинофестиваля и удостоился премии «Оскар». Среди наиболее известных актерских работ мэтра — судовладелец Паратов в «Жестоком романсе», сэр Баскервиль в «Приключениях Шерлока Холмса», инженер-нефтяник Устюжанин в киноэпопее «Сибириада», проводник Андрей в мелодраме «Вокзал для двоих» и криминальный авторитет Михалыч в комедии «Жмурки».

.
