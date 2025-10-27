Попов: Франция поставляет ВСУ Mirage для проверки их в боях с Россией

Франция поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители Mirage для их проверки в боях с Россией. Такую причину назвал генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с aif.ru.

«Франция поставляет истребители Украине не для того, чтобы помочь киевскому режиму, а чтобы получить фактический материал, увидеть, как эти самолеты показывают себя в конкретных боевых действиях именно в противостоянии с Россией», — объяснил Попов.

По его словам, Франция, Великобритания и Германия поставляют оружие Украине из-за желания навредить России.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage, параллельно призвав «усилить давление» на Россию.