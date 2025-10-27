Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:49, 27 октября 2025Путешествия

Водитель туристического автобуса отказался пустить россиян в туалет и поплатился

Туристы из Перми отсудили у турфирмы 227 тысяч рублей после поездки в Астану
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Туристы из Перми отсудили у турфирмы более 200 тысяч рублей за испорченную поездку в столицу Казахстана. Об этом сообщает Ura.ru.

Россияне приобрели за 34,4 тысячи рублей новогоднюю путевку у компании «Туры вкайф» и отправились в Астану. Однако во время поездки водитель туристического автобуса отказался пустить путешественников в туалет, запретил использовать занавески на окнах и передумал везти их в Челябинск на обратном пути, несмотря на условия программы.

Материалы по теме:
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022

Уточняется, что пермяки приехали в пункт назначения позже назначенного срока и пропустили половину оплаченных экскурсий. При этом турфирма без согласования с клиентами заменила их гостиницу на отель классом ниже. За пережитый стресс туристы подали коллективный иск на «Туры вкайф». В итоге организация поплатилась на 227,7 тысячи рублей.

Ранее турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. Женщина продавала туры по России и за рубеж с января по октябрь 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Путину после испытаний «Буревестника»

    Пашинян рассказал о совместном рекорде Армении и Азербайджана

    Мигрант сбил катавшихся на питбайке российских школьников

    Перспективы поставок российской нефти в Индию после новых санкций оценили

    Азиатская страна перешла на криптовалюту в расчетах с Россией

    Водитель туристического автобуса отказался пустить россиян в туалет и поплатился

    Раскрыты подробности о найме похитивших футболиста «Зенита» россиян

    В ЕС предложили «план Б» для Украины после срыва замыслов по российским активам

    В России объяснили попытки ВСУ атаковать дамбу Белгородского водохранилища

    Пашинян назвал «мир» незнакомым для Армении явлением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости