Водитель туристического автобуса отказался пустить россиян в туалет и поплатился

Туристы из Перми отсудили у турфирмы 227 тысяч рублей после поездки в Астану

Туристы из Перми отсудили у турфирмы более 200 тысяч рублей за испорченную поездку в столицу Казахстана. Об этом сообщает Ura.ru.

Россияне приобрели за 34,4 тысячи рублей новогоднюю путевку у компании «Туры вкайф» и отправились в Астану. Однако во время поездки водитель туристического автобуса отказался пустить путешественников в туалет, запретил использовать занавески на окнах и передумал везти их в Челябинск на обратном пути, несмотря на условия программы.

Уточняется, что пермяки приехали в пункт назначения позже назначенного срока и пропустили половину оплаченных экскурсий. При этом турфирма без согласования с клиентами заменила их гостиницу на отель классом ниже. За пережитый стресс туристы подали коллективный иск на «Туры вкайф». В итоге организация поплатилась на 227,7 тысячи рублей.

Ранее турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. Женщина продавала туры по России и за рубеж с января по октябрь 2024 года.