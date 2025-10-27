Россия
00:07, 27 октября 2025Россия

ВСУ три раза попытались ударить по российскому региону

Шапша: Силы ПВО сбили три беспилотника над Калужской областью
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вечером в воскресенье, 26 октября, в небе над Калужской областью силами средств противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три дрона. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его данным, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраине областной столицы.

Уточняется, что на местах работают оперативные группы. По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили почти 20 беспилотников. Согласно информации Минобороны, вражеские дроны перехватили и уничтожили в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

