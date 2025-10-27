Экономика
08:32, 27 октября 2025Экономика

Вулкан на Камчатке дважды выбросил пепел

На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил пепел дважды за сутки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталия Акбирова / РИА Новости

Вулкан Крашенинникова на Камчатке дважды за сутки выбросил столбы пепла. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.

Первый выброс зарегистрировали в 10:40 по местному времени (01:40 мск). Высота составила до 2,4 километра над уровнем моря, пепельный шлейф протянулся на 36 километров к юго-востоку от вулкана. Второй выброс произошел в 12:59 (3:59 мск). Высота составила 3,5 километра над уровнем моря, шлейф протянулся на 77 километров на восток-юго-восток.

Ввиду активности исполина был введен «оранжевый» код авиационной опасности.

Ранее на юго-востоке Ирана активизировался вулкан-«зомби» Тафтан, который считался потухшим 710 тысяч лет.

