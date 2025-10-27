Вулкан на Камчатке дважды выбросил пепел

На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил пепел дважды за сутки

Вулкан Крашенинникова на Камчатке дважды за сутки выбросил столбы пепла. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.

Первый выброс зарегистрировали в 10:40 по местному времени (01:40 мск). Высота составила до 2,4 километра над уровнем моря, пепельный шлейф протянулся на 36 километров к юго-востоку от вулкана. Второй выброс произошел в 12:59 (3:59 мск). Высота составила 3,5 километра над уровнем моря, шлейф протянулся на 77 километров на восток-юго-восток.

Ввиду активности исполина был введен «оранжевый» код авиационной опасности.

