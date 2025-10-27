Выложивший карты в TikТok офицер ВСУ подписался на профиль с фразой «Быть русским — гордо»

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Валентин Манько подписался в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на профиль с описанием «Быть русским — гордо». На соответствующий факт обратил внимание Telegram-канал Times of Ukraine.

В подписках офицера ВСУ обнаружили страницу руководителя российской АНО «Семья и Родина», члена комиссии Государственного совета России по направлению «Семья» Натальи Локтевой. «Моя сверхидея — "Быть русским — гордо"», — гласит описание ее профиля.

«Лента.ру» обратила внимание, что после публикации Манько скрыл свои подписки в соцсети, однако поиск по подписчикам Локтевой выдал аккаунт украинского офицера.

Штурмовые войска ВСУ называют на Украине «гвардией Сырского» из-за их прямого подчинения главнокомандующему украинской армией Александру Сырскому. В августе 2025 года главком ВСУ назначил Манько командиром созданного отдельного рода войск.

Ранее Манько опубликовал в TikTok карты линии фронта с грифом «секретно». Офицер также ответил танцем на претензии из-за российской музыки и опубликовал видео под песню «Золото Карпат».