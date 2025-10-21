Бывший СССР
Командующий из ВСУ танцем ответил на претензии из-за российской музыки

Командующий штурмовыми войсками ВСУ Манько станцевал под «Золото Карпат»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: @manko_valentin80 / Tiktok

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько станцевал под песню «Золото Карпат». Соответствующее видео полковник опубликовал в аккаунте TikTok.

«Теперь я настоящий украинец? Если что, сегодня — День повара. Мои поздравления всем поварам!!!» — ответил он видео на претензии из-за российской музыки.

Не так давно в сети распространился ролик, который Манько выложил в июне 2024 года. На опубликованном видео он с оголенным торсом танцует под песню российской группы «Пневмослон». На это обратил внимание бывший командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич в соцсети X.

Ранее Манько заявил, что Вооруженные силы России якобы были выбиты из более пяти населенных пунктов за сутки. Так, он сообщил об одновременной зачистке сел Степовое, Вишневое, Егоровка, Березовое, Вербовое и еще нескольких населенных пунктов.

