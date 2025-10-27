Звезду «Папиных дочек» обвинили в попытке убить бывшую жену

Звезду «Папиных дочек» Казакова обвинили в попытке убить бывшую жену

Актера Михаил Казаков, звезду «Ералаша» и «Папиных дочек», обвинили в попытке убить бывшую жену. Об этом пишет Super.ru.

Экс-супруга артиста Елена и падчерица Виктория в эфире «Пусть говорят» заявили о домашнем насилии с его стороны. Виктория сообщила, что отчим бросался на них с дрелью в приступах паранойи, когда искал людей в стенах и шкафах.

Также Казаков обвинили в избиении детей проводами от бытовой техники. Бывшая жена актера сообщила. что он однажды пытался проткнуть ее шампуром.

Ранее Казаков объяснил свое попадание в реестр граждан, которые не платят алименты. «На алименты она [бывшая супруга] подала еще года три-четыре назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней», — объяснил звезда сериала.