Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:17, 27 октября 2025Культура

Звезду «Папиных дочек» обвинили в попытке убить бывшую жену

Звезду «Папиных дочек» Казакова обвинили в попытке убить бывшую жену
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: сериал «Папины дочки»

Актера Михаил Казаков, звезду «Ералаша» и «Папиных дочек», обвинили в попытке убить бывшую жену. Об этом пишет Super.ru.

Экс-супруга артиста Елена и падчерица Виктория в эфире «Пусть говорят» заявили о домашнем насилии с его стороны. Виктория сообщила, что отчим бросался на них с дрелью в приступах паранойи, когда искал людей в стенах и шкафах.

Также Казаков обвинили в избиении детей проводами от бытовой техники. Бывшая жена актера сообщила. что он однажды пытался проткнуть ее шампуром.

Ранее Казаков объяснил свое попадание в реестр граждан, которые не платят алименты. «На алименты она [бывшая супруга] подала еще года три-четыре назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней», — объяснил звезда сериала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Орбан заявил о спаде волны поддержки членства Украины в ЕС

    Жителям Прибалтики предложили переехать в Омскую область

    Звезду «Папиных дочек» обвинили в попытке убить бывшую жену

    Россиянам назвали способ наказать забивающего мусоропровод соседа

    Хорватия и Украина решили совместно производить оборонную продукцию

    Быстров пошутил о причастности Карпина к попытке похищения футболиста Зенита Мостового

    Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

    В регионе России введут фильтр традиционных ценностей для съемок кино

    Орбан призвал Венгрию до конца бороться за доступ к российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости