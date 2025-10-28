Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 28 октября 2025Россия

Аксенов прокомментировал предотвращенный в Крыму теракт

Глава Крыма Аксенов: Предотвращен теракт в отношении сотрудника МВД
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму злоумышленника, который планировал устроить теракт в отношении сотрудника МВД. Подробности об этом раскрыл глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«В Крыму сотрудники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб, который планировал теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД. Благодарю наших чекистов за эффективную работу, высокий профессионализм и оперативность», — написал Аксенов,

Он подчеркнул, что все люди, которые планируют устроить теракты, должны помнить, что ни один террорист не уйдет от возмездия.

О том, что в Крыму предотвратили теракт, ФСБ сообщило 28 октября. Сотрудники спецслужбы задержали завербованного в мессенджере Telegram спецслужбами Украины 19-летнего жителя Симферополя. Он получил компоненты самодельного взрывного устройства для теракта в отношении сотрудника МВД.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об угрозе затопления тысяч бойцов ВСУ из-за атак на водохранилище в России

    Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

    Британцы нашли способ противостоять России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Названы причины отказа россиян от недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости