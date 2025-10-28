Американец объявил награду за голову генпрокурора США в соцсетях и поплатился

NY Post: В США арестовали мужчину, предлагавшего $45 тыс. за убийство Пэм Бонди

Американец объявил в социальных сетях награду за голову министра юстиции, генерального прокурора США Пэм Бонди. Его задержали, об этом пишет газета The New York Post (NY Post), ссылаясь на данные Федерального бюро расследований (ФБР).

Издание сообщает, что Тайлер Авалос был ранее несколько раз судим, а также придерживается анархистских взглядов. Его арестовали 16 октября, когда ФБР стало известно о его публикации в TikTok, где он, предположительно, заказал расправу над Бонди.

Авалос опубликовал фотографию американского генпрокурора с точкой снайперского прицела на лбу и подпись, в котоорой было сказано, что Бонди разыскивается «желательно мертвой». Он также озвучил сумму вознаграждения — 45 тысяч долларов.