Дмитрий Губерниев показал фото с голым торсом с хештегом «секс-машина»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал откровенные фото с отдыха

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал откровенные фото. Соответствующие посты опубликованы на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летний ведущий снялся во время отдыха на Средиземном море. Он позировал перед камерой в полный рост в шортах в клетку до середины бедра и с голым торсом.

При этом журналист добавил к кадрам подпись «Мое упругое тело как секс-агрегат» и хештеги #СтройныйКипарис, #СексМашина, #НаСтиле, #НаСексе.

Ранее в октябре канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала откровенное фото из спальни.