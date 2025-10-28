Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:04, 28 октября 2025Ценности

Дмитрий Губерниев показал фото с голым торсом с хештегом «секс-машина»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал откровенные фото с отдыха
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @guberniev_dmitry

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал откровенные фото. Соответствующие посты опубликованы на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летний ведущий снялся во время отдыха на Средиземном море. Он позировал перед камерой в полный рост в шортах в клетку до середины бедра и с голым торсом.

При этом журналист добавил к кадрам подпись «Мое упругое тело как секс-агрегат» и хештеги #СтройныйКипарис, #СексМашина, #НаСтиле, #НаСексе.

Ранее в октябре канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала откровенное фото из спальни.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об угрозе затопления тысяч бойцов ВСУ из-за атак на водохранилище в России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Названы причины отказа россиян от недвижимости

    В России ребенка-инвалида нашли в болоте

    Путин присвоил почетные наименования трем воинским соединениям за успехи на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости