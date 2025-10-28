Доктор Мясников рассказал о необычной полученной в США привычке

Мясников заявил, что мысленно определяет, как брать кровь у незнакомых людей

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о необычной привычке, которую он получил в США. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что мысленно определяет, как брать кровь у незнакомых людей.

По словам Мясникова, когда он приходил интернатуру в США, то каждое утро ему приходилось брать кровь у разных пациентов. «Ты все время должен брать кровь у любых [людей], откуда хочешь. Из шеи, из бедра, из руки. Настолько постоянно работаешь в этом, что уже идешь по улице или где-то, в метро. Идут девушки, симпатичные (...) А я на них смотрю: как ей кровь из шеи удобнее взять?» — рассказал доктор о привычке, оставшейся после интернатуры в Америке.

Ранее Мясников рассказал об особенности США, которая всегда его удивляла. По словам доктора, ему показалось необычным отношение американцев к отказам.

До этого врач признался в ненависти к одной особенности США. Он вспомнил, что его возмущала популярность арахисового масла в США.