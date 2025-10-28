Экономика
15:15, 28 октября 2025Экономика

Германия добилась исключения активов «Роснефти» из-под санкций США

Министр экономики ФРГ Райхе: США сняли санкции с немецких активов «Роснефти»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

США подтвердили Германии, что введенные в отношении «Роснефти» санкции не касаются предприятий, которые находятся под немецким управлением. Об этом рассказала министр экономики Германии Катерина Райхе, передает Reuters.

По ее словам, Вашингтон предоставил письменные гарантии того, что ограничительные меры не будут применяться, потому что произошло полное отделение активов от материнской компании.

Минфин США объявил о первых в период второго президентства Трампа санкциях против России 22 октября. Речь идет о заморозке всех активов «Роснефти» и «Лукойла» в США, а также запрете для американских компаний вести с ними бизнес.

Вскоре после этого канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что ограничения не распространятся на немецкие активы «Роснефти». Речь шла о долях в трех нефтеперерабатывающих заводах на территории страны: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.

В сентябре Минэкономики Германии продлило срок внешнего управления Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH до 10 марта 2026 года. Как указали в ведомстве, такое решение связано с законом об энергобезопасности, так как заводы поставляют топливо на АЗС на территории Германии и в аэропорты.

