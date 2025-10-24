Экономика
10:34, 24 октября 2025Экономика

В Германии понадеялись на снятие санкций с местных активов «Роснефти»

Канцлер ФРГ Мерц понадеялся на снятие санкций с немецких активов «Роснефти»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Немецкое подразделение «Роснефти» могут исключить из санкционных списков США, потому что оно находится под контролем правительства Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пообещавший обсудить вопрос с американской стороной, передает Reuters.

Министерство экономики Германии 8 сентября продлило срок внешнего управления Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH до 10 марта 2026 года. В ведомстве объяснили необходимость такого шага законом об энергобезопасности.

В список немецких активов «Роснефти», которые официально по-прежнему принадлежат российской компании, входят доли в трех нефтеперерабатывающих заводах на территории страны: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге. В том числе они поставляют топливо на АЗС на территории Германии и в аэропорты.

В среду, 22 октября, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении России из-за «отсутствия у Москвы серьезной заинтересованности в мирном процессе» в рамках конфликта на Украине.

