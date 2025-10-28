«ТЗ — чтобы через гранты и прокладки делали грязь». Инстасамка назвала врагов России. О каком заговоре против страны она говорит?

Инстасамка рассказала о заговоре против России в интервью Ксении Собчак

Рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина, в девичестве Зотеева) дала интервью блогерше Ксении Собчак, в котором рассказала о заговоре против России в музыкальной индустрии и раскрыла подробности своего конфликта с артистками Дорой и Мэйби Бэйби. Беседа появилась на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Инстасамка назвала себя жертвой «раздвигания рамок» певцами-иноагентами

Еропкина заявила, что существует некая сетка поэтов и музыкантов, которые создают композиции, дестабилизирующие российское общество. По ее словам, в юности она сама стала жертвой «раздвигания рамок» из-за прослушивания песен рэпера Face (Фэйс, настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).

«2016 год, мне 16 лет, падает самолет или горит кинотеатр. А тем временем Фэйс поет: "Ваня, выходи, пойдем кого-нибудь порежем, побухаем"», — вспомнила Инстасамка. По ее словам, после этого у нее «понизилась планка ценности человеческой жизни».

Face (признан Минюстом иностранным агентом) Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Певица рассказала о заговоре в музыкальной индустрии против России

Инстасамка отметила, что существует «какой-то паук в этой паутине, в этой сетке». Она предположила, что некая группа людей «дает ТЗ (техническое задание — прим. «Ленты.ру») сверху», чтобы артисты «через гранты и какие-то прокладки» в своих песнях «делали грязь» в России. Она, впрочем, признала, что ей стыдно за собственную раннюю музыку, и заявила, что сейчас удаляет ее целыми альбомами.

Артистка не смогла назвать имена заказчиков дестабилизации российского общества, отметив лишь, что речь идет о лицах, «у которых очень много денег». На вопрос Собчак, является ли врагом России рэпер Oxxxymiron (Оксимирон, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), Инстасамка ответила отрицательно. «Оксимирон — это просто актер», — сообщила автор песни «За деньги да».

Оксимирон (признан Минюстом иностранным агентом) Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Инстасамка вспомнила об инциденте на концерте Доры

Рэперша также обсудила с Собчак свой давний конфликт с исполнительницей Дорой (настоящее имя — Дарья Шиханова). Она вновь поведала об инциденте, который якобы произошел на концерте ее коллеги несколько лет назад.

Певица Дора Кадр: дора / YouTube

«Русские ребята в России на концерте у русского артиста поднимают русский флаг и кричат “Россия!” В эту же секунду выходят секьюрити, просто какие-то амбалы, скручивают этих ребят и выводят», — пожаловалась Инстасамка.

Рэперша заявила, что ее задела эта ситуация, поскольку она «русский человек с русским паспортом». «Я на этом языке познакомилась со своим мужем», — напомнила она.

Меньшее, что я могу сделать для России, чтобы показать свое уважение, — это написать Русские с большой буквы

Инстасамка

Артистка нашла в песнях Мэйби Бэйби пропаганду «опасных действий»

Еропкина обвинила артистку Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) в работе «проституткой на веб-каме» и пропаганде «опасных действий» в своих треках. Она предположила, что песни ее коллеги могут быть запрограммированы некими нейролингвистами, которые пытаются дестабилизировать Россию.

«Я подумала сейчас взрослой головой, что это за нейролингвисты там сидят такие, пишут эту музыку, где просто несколько слонов: это суицид, это шутинг в школах, это инцест», — возмутилась Инстасамка.

Инстасамка критикует коллег с лета 2025-го

Острая фаза конфликта Инстасамки, Доры и Мэйби Бэйби тянется с лета 2025-го, когда Еропкина обвинила коллег в предательстве России. Она заявила, что молодые исполнительницы записывают каверы на иноагентов или украинских певцов, а также участвуют в официальных мероприятиях, в том числе патриотических.

Дора в ответ на это призвала фанатов не верить «сомнительным персонажам». Она назвала высказывания коллеги ложью и подчеркнула, что Еропкиной движут «корыстные мотивы». «Упомянутые каверы были выложены 8 лет назад», — подчеркнула она.

Рэперша Мэйби Бэйби Кадр: МЭЙБИ БЭЙБИ / YouTube

Мэйби Бэйби в ответ на критику опубликовала на YouTube клипы на песни «Силиконовый Гном» и «Неблагополучная семья», посвященные Инстасамке. Ее первый дисс, посвященный коллеге, вышел на платформе три года назад.