Силовые структуры
15:35, 28 октября 2025Силовые структуры

ФСБ рассекретила свидетельства фашистских зверств на Западной Украине

ФСБ раскрыла подробности о зверствах немцев в годы ВОВ на Западной Украине
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

ФСБ России рассекретила архивы о зверствах немецко-фашистских войск на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает ТАСС.

Рассекречены документы, среди которых протокол допроса Феликса Люфта, служившего в 304-м немецком полицейском батальоне, и вынесенный приговор в отношении него и сослуживцев. Батальон уничтожал евреев, сжигал села с людьми, расстреливал мирных жителей и боролся с партизанами. Немецкие солдаты отбирали у гражданских хлеб, скот и продукты питания.

Архивы были раскрыты ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков, который отмечается 28 октября.

Ранее ФСБ России рассекретила архивные документы о медицинских экспериментах фашистов над советскими гражданами во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны.

