Футболист оконфузился на тренировке из-за бутс Louis Vuitton

People: Футболист Джейдон Блу натер мозоли бутсами Louis Vuitton на тренировке
Мария Винар

Фото: @jaydonblue_

Американский футболист Джейдон Блу, выступающий за клуб «Даллас Ковбойз» в НФЛ, оконфузился на тренировке из-за роскошной обуви. Об этом пишет People.

Тренер по американскому футболу Брайан Шоттенхаймер рассказал, что 21-летний подопечный пришел на тренировку в белых бутсах. Оказалось, что они были изготовлены на заказ брендами Louis Vuitton и Nike. «Он вышел на площадку в крутых новых бутсах. Но я знаю, что ими можно было натереть себе мозоли. И вот где-то в середине тренировки я увидел, как он лежит на боку», — поделился он своими воспоминаниями с прессой.

Шоттенхаймер подошел к игроку и поинтересовался у него, что с ним случилось. «О, тренер, я в порядке. У меня просто мозоли», — ответил Блу.

На следующий день, по словам тренера, футболист пришел на тренировку в другой обуви. «Это часть того, с чем приходится сталкиваться молодым игрокам. Он быстро сменил бутсы, и удивительно, что мозоли оказались не такими уж серьезными», — с иронией заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что испанская триатлонистка Сара Перес Сала смутила общественность внешним видом на забеге в Австралии.

.
