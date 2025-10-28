Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 28 октября 2025Россия

Идею ввести шведский стол в школах оценили

Волынец: Идея ввести шведский стол в школах интересная, ее многие поддержат
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Госдуме предложили изменить систему питания в школах и перейти на формат шведского стола. Идею поддержала председатель Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества коллективной безопасности «Заступник» Ирина Волынец. В беседе с 360.ru она отметила, что инициатива выглядит перспективно.

«Конечно, успех будет зависеть от качества блюд, которые будут ожидать детей на шведской линии. Дети любят выбирать, им очень нравится заранее видеть, что же они возьмут», — сказала Волынец.

По словам эксперта, такая система поможет сэкономить время, ведь перемены у школьников короткие, а официанты не будут тратить минуты на разнос еды по столам. Однако важно продумать организацию процесса, чтобы не возникло столпотворения.

«А здесь дети могут подойти, выбрать то, что им нравится. Поэтому, если это будет вкусно, то почему бы и нет? Я думаю, что многие родители и дети эту инициативу поддержат», — добавила она.

Ранее депутат Государственной Думы Ирина Филатова обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Она предложила ввести в школьных столовых систему питания по типу шведского стола.

До этого глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил «Ленте.ру», что для внесения в Госдуму готовится инициатива о бесплатном горячем питании для старшеклассников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?

    В Москве женщина превратила квартиру в свалку и приют для кошек

    Уставший тигр показал россиянам любимые позы для сна и попал на видео

    Врач назвала настоящую причину цистита

    Премьер Дании не смогла ответить на вопрос про неопознанные дроны

    Samsung представила смартфон с тройным экраном

    Российской журналистке Баязитовой отменили смягчение приговора

    США уничтожили несколько судов в Тихом океане

    Акции договорившейся о работе через ChatGPT платежной системы резко подорожали

    Власти отреагировали на разделяющие детей в школьной столовой таблички

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости