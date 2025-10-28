Россия
Идею ввести в российских школах шведский стол оценили

Волынец счел предложение ввести шведский стол в школах интересной идеей
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Госдуме предложили ввести в школьных столовых систему питания «шведский стол». Эту идею в беседе с «360» оценила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Дети любят выбирать, им очень нравится заранее видеть, что же они возьмут», — сказала она.

Еще одним плюсом Волынец назвала экономию времени. По ее словам, при новом типе питания затрачивается меньше времени, поскольку не нужно будет накрывать столы.

С соответствующей инициативой выступила депутат Государственной Думы (ГД) Ирина Филатова. Она обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания (например, шведский стол в школах), доказавших свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов. Кроме того, Филатова отметила, что продукция зачастую «не отвечает вкусовым потребностям детей».

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что для внесения в Госдуму готовится инициатива о бесплатном горячем питании для старшеклассников. «Старшеклассники дольше находятся в школе и вынуждены употреблять в пищу всякую дрянь, которая портит им потом здоровье, это все прямой путь к гастроэнтерологу и лечению за счет ОМС и за счет денег родителей в том числе потому что приобретаются лекарства», — сказал он.

