22:47, 28 октября 2025

В Евросоюзе заявили о непредсказуемости США после прихода Трампа

Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что позиция Вашингтона по вопросам международной политики отличается непредсказуемостью после прихода к власти президента США Дональда Трампа. Об этом она высказалась в интервью британскому журналу The Economist.

Каллас отметила, что США являются крупнейшим союзником Евросоюза. Она подчеркнула, что с представителями Вашингтона работают ежедневно.

«Конечно, мы не со всем соглашаемся. Предсказуемости, которая была у нас раньше, теперь нет. К этому нужно привыкнуть», — заявила глава евродипломатии.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Украину не признавать Донбасс за Россией ради урегулирования конфликта. При этом она признала, что невозможность «отбить обратно» территории не предполагает необходимость юридического признания их за Россией.

