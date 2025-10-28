Наука и техника
12:04, 28 октября 2025Наука и техника

Космонавты экипажа МКС-73 выйдут в открытый космос

Космонавты экипажа МКС-73 Рыжиков и Зубрицкий выйдут в открытый космос
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Космонавты экипажа МКС-73 Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий второй раз в рамках своей миссии выйдут в открытый космос. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Открытие люков модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС) состоится сегодня, 28 октября, в 17:19 московского времени.

В ходе очередной внекорабельной деятельности (ВКД) космонавты, в частности, проведут монтаж импульсного плазменного инжектора и очистят иллюминатор гермоадаптера российского модуля «Звезда».

Ожидаемая продолжительность ВКД — 6 часов 11 минут.

Ранее госкорпорация сообщила, что космонавты экипажа МКС-73 Рыжиков и Зубрицкий 16 октября первый раз вышли за борт МКС в открытый космос.

