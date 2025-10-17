Наука и техника
10:08, 17 октября 2025Наука и техника

Российские космонавты еще раз выйдут в открытый космос

РКК «Энергия»: Космонавты в ближайшие недели еще раз выйдут в открытый космос
Иван Потапов
Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

Российские космонавты в ближайшие две недели еще раз выйдут в открытый космос. Об этом со ссылкой на ведущего инженера отдела внекорабельной деятельности (ВКД) Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Дмитрия Ахмерова сообщает ТАСС.

«И потихоньку будем готовиться к следующему выходу, который у нас уже буквально через две недели, даже меньше», — сказал специалист.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий в четверг, 16 октября, выйдут за борт Международной космической станции в открытый космос.

Основная задача ВКД — установка оборудования для научного эксперимента «Экран-М», предполагающего выращивание полупроводниковых материалов в невесомости.

