Кристен Стюарт вышла в свет в прозрачном платье

Актриса Кристен Стюарт в откровенном платье посетила кинофестиваль

Американская актриса Кристен Стюарт вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие кадры приводит Just Jared.

35-летняя звезда в рамках кинофестиваля AFI посетила премьеру фильма «Хронология воды», режиссером которого является. Она выбрала для мероприятия прозрачное кружевное платье длины миди, облегающее ее тело.

Также знаменитость надела остроносые туфли на шпильках, уложила волосы в пучок и сделала минималистичный макияж, нанеся коричневые тени на веки.

В сентябре Кристен Стюарт дважды появилась в мини-шортах на концерте британской рок-группы Oasis.