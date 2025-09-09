Актриса Кристен Стюарт дважды появилась в мини-шортах на концерте Oasis

Американская актриса Кристен Стюарт дважды появилась в откровенном наряде на концерте британской рок-группы Oasis. Материал публикует Just Jared.

35-летняя звезда серии фильмов «Сумерки» посетила выступление музыкантов на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине, Калифорния, США. Так, она появилась перед камерами в черном лонгсливе бренда Adidas и джинсовых мини-шортах голубого оттенка. При этом артистка распустила и небрежно уложила окрашенные в блонд волосы.

Фото: Roger / BACKGRID / Legion-media.com

Кроме того, Стюарт запечатлели в красных спортивных мини-шортах и с пучком на голове.

В апреле Кристен Стюарт пришла на показ фильма в кожаном бюстгальтере.