Лукашенко назвал действия Трампа по Украине спектаклем и разговорами

Лукашенко: США могут разыгрывать спектакль по украинскому кризису
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

США могут разыгрывать спектакль по украинскому кризису, а слова Трампа о человеческих потерях — всего лишь разговоры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает агентство «БелТА».

По его словам, позиция Вашингтона в отношении Москвы по украинскому кризису — «разыгрываемый спектакль». Лукашенко считает, что об этом говорит последняя получаемая информация.

«Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну так, как положено. И игры здесь быть не может. Потому что, как говорит тот же Трамп, гибнeт много людей. Но это разговоры», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил о готовности Минска извиниться перед Вильнюсом при условии, если будет четкая необходимость в этом.

