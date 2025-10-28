Бывший СССР
Лукашенко выразил готовность извиниться перед Литвой

Лукашенко допустил извинения перед Литвой за инцидент с метеозондами
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска извиниться перед Вильнюсом. Об этом белорусский лидер заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает «БелТА».

«Если виноват, надо всегда извиняться. И если мы будем убеждены в том, что мы виноваты (нас пробуют сейчас убедить в этом), мы публично готовы это обсуждать, мы извинимся. Это точно», — заявил Лукашенко. Он назвал закрытие Литвой границ с Белоруссией безумной аферой.

В ночь на 22 октября была приостановлена работа воздушной гавани Вильнюса из-за зафиксированных в прилегающем воздушном пространстве метеорологических зондов. Вильнюс обвинил в этом Минск.

Ранее Литва закрыла пограничные пункты на границе с Белоруссией после инцидента с метеозондами контрабандистов в своем воздушном пространстве.

