Лукашенко «протянул руку» Западу

Лукашенко: Белоруссия протягивает руку Западу на правах партнера
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Pool / Reuters

Белоруссия не считает себя виноватой в ухудшении отношений с Западом. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает «БелТА».

«Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем. Это не рука просящего, это рука, имеющая собственное достоинство партнера», — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что европейские страны не демонстрируют готовность к конструктивному диалогу с Минском. Он также напомнил, что Белоруссия занимает важное стратегическое положение и является «мостом» между Востоком и Западом. Именно поэтому в интересах лидеров Европы должно быть как минимум мирное сосуществование.

Ранее президент Белоруссии обвинил Запад в воровстве.

