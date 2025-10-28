Лукашенко обвинил Запад в воровстве

Лукашенко обвинил в воровстве страны Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны Запада в воровстве. Его слова передает БелТА.

«Ладно санкции. Уже дошли до воровства. Возьмите золотовалютные резервы России, Белоруссии. Уже дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги и как свои направлять туда, куда считают нужным», — заявил Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, подобные действия заслуживают реакции, в том числе связанной с созданием альтернативной валюты.

Ранее Лукашенко высказался о готовности некоторых западных стран претендовать на части территории Украины. В то же время он выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский ускорит переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта.