Лукашенко высказался о приостановке размещения «Орешника»

Лукашенко допустил приостановку размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии

Размещение комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник» в Белоруссии может быть приостановлено. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает БелТА.

«Размещение этого оружия в Белоруссии не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" прекратятся», — высказался белорусский лидер.

Лукашенко рассказал об отсутствии угроз для других стран из-за размещения «Орешника» на территории республики и указал на реакцию «отдельных оголтелых политиков» на Западе. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия исключительно обеспечивают собственную безопасность.

Ранее Лукашенко установил «Орешник» в своем кабинете. Модель ракеты заметили авторы приближенного к белорусскому лидеру Telegram-канала «Пул Первого».