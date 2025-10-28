Малышева пожаловалась на обращающихся к ней с вопросами о дефекации поклонников

Врач Малышева заявила, что поклонники могут задавать ей вопросы о дефекации

Врач и телеведущая Елена Малышева пожаловалась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале на поклонников, которые обращаются к ней с вопросами о дефекации. Выпуск, где медик рассказала об этом, доступен на сайте телеканала.

«Я иногда иду, и мне говорят: "Ой, Елена Малышева! Вот я сегодня не покакала, это что?" И я должна сказать: "Это то!"» — поиронизировала Малышева.

Она отметила, что не может без предварительной диагностики поставить диагноз незнакомому человеку. «Мы не бабки-гадалки, и в этом случае нужно обследоваться», — подчеркнула врач.

Ранее Малышева дала необычный совет при сильной боли в животе. Она заявила, что, в случае если болевые ощущения сопровождаются покалываниями, следует обратиться к неврологу.