Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:31, 28 октября 2025Интернет и СМИ

Малышева пожаловалась на обращающихся к ней с вопросами о дефекации поклонников

Врач Малышева заявила, что поклонники могут задавать ей вопросы о дефекации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Петров Сергей / news.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева пожаловалась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале на поклонников, которые обращаются к ней с вопросами о дефекации. Выпуск, где медик рассказала об этом, доступен на сайте телеканала.

«Я иногда иду, и мне говорят: "Ой, Елена Малышева! Вот я сегодня не покакала, это что?" И я должна сказать: "Это то!"» — поиронизировала Малышева.

Она отметила, что не может без предварительной диагностики поставить диагноз незнакомому человеку. «Мы не бабки-гадалки, и в этом случае нужно обследоваться», — подчеркнула врач.

Ранее Малышева дала необычный совет при сильной боли в животе. Она заявила, что, в случае если болевые ощущения сопровождаются покалываниями, следует обратиться к неврологу.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

    Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

    Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

    Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

    Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

    Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

    Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

    Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

    Невзоров обвинил Собчак в пропаганде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости