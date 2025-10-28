Россия
18:09, 28 октября 2025Россия

Мать российского школьника заявила об отрабатывающем на сыне боевые приемы однокласснике

В Калининграде школьника обвинили в отработке боевых приемов на однокласснике
Елена Торубарова
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Калининграде многодетная мать обвинила школьника в отработке боевых приемов на ее 10-летнем сыне. Она заявила, что ребенок регулярно возвращается с уроков с ссадинами и синяками, пишет «Клопс».

По словам россиянки, из-за родовой травмы ее младший сын невысокий и щуплый, весит всего 27 килограммов, крепким здоровьем не отличается. При этом в школе его якобы регулярно избивает одноклассник большей весовой категории.

Мать школьника рассказала, что сына перебрасывал через себя одноклассник, объясняя, что это игра. С ее слов, он также заваливал мальчика на пол и удерживал, сжимая руками шею. Последний раз дело дошло до больницы — у школьника диагностировали растяжение сухожильно-связочного аппарата шейного отдела, ушиб поясничной области.

Россиянка отметила, что на ее сына нападали и другие школьники — так, однажды на глазах у учителя одноклассница воткнула сыну ручку в верхнее веко — стержень вошел на полсантиметра, чудом удалось спасти зрение.

Семья обратилась в правоохранительные органы. «Я написала заявление. Мы прошли судебно-медицинскую экспертизу, ждем результат. Сын не ходит в школу. Спустя неделю у него не проходят боли в шее, затылке и пояснице», — пояснила мать мальчика, добавив, что также пытается добиться отчисления из образовательного учреждения напавшего на ее сына ребенка.

Ранее сообщалось, что в Тульской области школьницы издевались над девочкой с инвалидностью, снимая ее на телефон. Из-за травли подростка полиция и комитет по социальным вопросам начали проведение проверок.

