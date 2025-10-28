Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:57, 28 октября 2025Россия

Между Россией и Вьетнамом собрались проложить железную дорогу

Оверчук: Железную дорогу Россия — Вьетнам могут проложить через КНР и Монголию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Между Россией и Вьетнамом могут проложить железную дорогу через Китайскую Народную Республику (КНР) и Монголию. О проработке этого вопроса сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в Малайзии, передает ТАСС.

«Все это работает на то, чтобы улучшить связанность наших двух стран», — отметил российский вице-премьер.

По его словам, параллельно ведется работа по улучшению связей между портами российского Дальнего Востока и Вьетнама, чтобы установить более эффективные контакты между странами.

Оверчук добавил, что в сфере энергетики сотрудничество Москвы и Ханоя остается на прежнем уровне.

Ранее газета The New York Times (NYT) написала, что Вьетнам якобы тайно сделал крупную закупку вооружений у России. Также утверждается, что Ханой начал переговоры с Московй о новых поставках, а с приходом к власти в США Дональда Трампа этот процесс ускорился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    Экономист назвала размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

    Трамп счел экс-лидера Бразилии неудачником

    Будущим родителям раскрыли сумму маткапитала на первого ребенка в 2026 году

    В России заявили о попытках Запада сорвать диалог Путина и Трампа

    Акула попыталась оторвать руку дайверу

    Семья невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одной детали в прошлом жениха

    Новая премьер Японии решила исполнить желание Трампа

    Маск пригрозил уходом из Tesla и потребовал компенсацию

    В МВД озвучили последствия сохранения госномеров без триколора для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости